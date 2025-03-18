Петиція із закликом підписати закон про компенсацію за зруйноване житло ВПО зібрала необхідні підписи – нардеп

Електронна петиція з закликом до президента України Володимира Зеленського підписати законопроєкт №11161 про компенсацію за зруйноване житло вимушених переселенців вже набрала необхідні 25 тис. підписів, а учасники громадської організації "Асоціація молодих ВПО" зібрали ще 25 тис. живих підписів на підтримку ініціативи, повідомляється у вівторок на сайті партії "Європейська солідарність", яка виступила ініціатором законопроєкту.

Як зазначив на брифінгу співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов, цей законопроєкт ще в 2024 році підтримали 292 народних депутати з усіх фракцій та груп.

"Європейська солідарність" 10 квітня 2024 року зареєструвала законопроєкт №11161, який дозволяє тим, хто втратив зруйноване і знищене житло в зоні активних бойових дій і на окупованій території, а зараз знаходиться на вільній території України, отримати все ж таки цю компенсацію. 4 червня минулого року закон було прийнято в першому читанні. 19 грудня за нього проголосували 292 народних депутати України, майже конституційна більшість", – розповів він.

За його словами, вже 30 грудня цей законопроєкт після підпису голови Верховної Ради був переданий на підпис Зеленському. "Згідно зі статтею 94 Конституції України, Зеленський має 15 днів, щоб підписати закон. На жаль, досі цей закон не підписано", – констатує співголова фракції.

Герасимов назвав несправедливим, що громадяни України, які були вимушені тікати від російської окупації, не мають права на компенсацію за своє втрачене внаслідок війни житло. "Тобто ті, в кого житло зруйноване на Київщині, на Сумщині, на Харківщині, на звільненій частині Херсонщини, можуть отримати компенсації, а ВПО і мешканці Маріуполя, Бахмута, Соледару, Авдіївки, Великої Новосілки, Курахова не можуть", – сказав він.

"Основний момент – це зафіксувати факт зруйнованого житла для тих наших громадян, які покинули свої міста, які зараз окуповані, які є в зоні бойових дій. Основна новела цього законопроєкту – щоб була юридична фіксація цього факту… Організації, які об’єднують ВПО, чекають підписання цього законопроєкту. Люди хочуть зареєструвати свої права на те зруйноване житло, яке опинилося в Бахмуті чи на інших окупованих територіях", – зазначив народний депутат Микола Величкович.

Голова ГО "Асоціація молодих ВПО" Аркадій Петросян відзначив, що законопроект підтримали десятки громадських організацій, а також Асоціація міст України. "Переселенці по всій країні перед другим читанням зібрали 25 тисяч живих підписів, які тут знаходяться на столі. А після голосування в другому читанні у Верховній Раді за ініціативою Асоціації молодих ВПО України була зареєстроване петиція на сайті президента, яка в короткий термін набрала необхідних 25 тисяч підписів, і тепер президент зобов’язаний на неї відреагувати. Переселенці по всій країні чекають цього рішення", – наголосив він.