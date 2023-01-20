У бізнес-центрах Dragon Capital відкрито коворкінги

У бізнес-центрах Dragon Capital відкрито коворкінг-центри CHERDAK.

Як повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна", у БЦ Platinum (вул. М. Гришка, 3А) коворкінг розташований на понад 757 кв. м, а в БЦ Eurasia (вул. Жилянська, 75) – 1017 кв. м.

Як повідомили у пресслужбі CHERDAK, вартість нефіксованого робочого місця $150/міс., фіксованого $190/місяць, разовий вхід – 300 грн.

У планах мережі коворкінг-центрів CHERDAK розширення діяльності в офісних об'єктах компанії Dragon Capital, тривають переговори.

Dragon Capital – одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних та приватних клієнтів. Компанія заснована у 2000 році в Києві. Одним із ключових напрямів діяльності компанії Dragon Capital є інвестиції в ринок нерухомості.

Управління портфелем комерційної нерухомості здійснює компанія Dragon Capital Property Management. Станом на листопад-2022, під її керуванням перебувають 29 об'єктів комерційної нерухомості, включно із 13 об'єктами офісної, шістьма об'єктами торгової нерухомості та 10 логістичними комплексами.