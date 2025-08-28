Інтерфакс-Україна
Події
19:08 28.08.2025

Коворкінг LIFT99 пошкоджено внаслідок ракетної атаки

Фото: https://www.facebook.com/

Коворкінг LIFT99 (Київ, Володимирська, 101) пошкоджено внаслідок ракетної атаки, повідомив власник приміщення, співзасновник естонського фонду Darkstar Рагнар Сасс.

"Відверто кажучи, таке може статися незабаром у кожній мирній країні, якщо не зупинити зло ЗАРАЗ! Навіть найбільш обурливі заяви ніколи не завадили жодній балістичній ракеті влучати ціль. Європа, ДОПИНИ посилати будь-які порожні слова - купи 10 000 рожевих ракет як відповідь на кожну атаку мордору", - написав він у фейсбук.

Один з орендарів приміщення – Fractal (раніше - Netpeak Group). В офісі компанії вибило вікна, пошкодило меблі й техніку.

"На щастя, інший наш офіс, який ми відкрили в липні, FRACTAL HUB, не постраждав. Був приліт у наш харківський офіс, тепер — у київський. Це умови, в яких мають працювати українські бізнеси вже четвертий рік поспіль. Цікаво, скільки ще треба таких успішних уражень країни-терориста, щоб вільний демократичний світ просто надав всю необхідну зброю для відповіді цій раковій пухлині світу. Але продовжимо боротись і працювати whatever it takes", - написав засновник Fractal Артем Бородатюк.

 

 

 

Теги: #пошкодження #коворкінг #обстріли

