Економіка

15:31 31.01.2023

Партнерський формат співробітництва стимулюватиме розвиток коворкінгів - думка

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Партнерський формат співробітництва стимулюватиме розвиток коворкінгів - думка

Реактивний попит на коворкінги, що сформувався внаслідок атак на енергосистему України, може знизитися після стабілізації ситуації, проте розвиток цього сегмента офісної нерухомості стимулюватиме партнерський формат співпраці операторів та орендодавців.

Таку думку в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" висловила старший консультант з офісної нерухомості CBRE Ukraine Анастасія Качан.

"Загалом у перші місяці повномасштабного вторгнення ринок коворкінгів постраждав, як і решта сегментів нерухомості. Водночас з початком атак на енергосистему країни на ринку сформувався так званий «тимчасовий ситуативний» попит, що спричинив значне зростання відвідуваності та майже повне завантаження коворкінгів, яке, ймовірно, триватиме кілька найближчих місяців до моменту стабілізації ситуації з енергосистемою України", - сказала вона.

Експерт припускає, що з відновленням безперебійного постачання електроенергії кількість нинішніх клієнтів коворкінгів скоротиться. Водночас коворкінги, що почали свою експансію восени під впливом підвищеного попиту в умовах дефіциту електроенергії, є, на її думку, лише тимчасовим рішенням.

"У сьогоднішніх реаліях вони справді добрий вихід для багатьох людей, які стикаються з відключеннями світла чи блекаутами. Проте вже зараз ми бачимо, що більшість українців адаптуються до регулярних відключень світла за допомогою різних гаджетів, тому очікується, що після періоду значного запиту на коворкінги діяльність вдасться зберегти лише тим брендам, які професійно надають свої послуги", - зазначила вона.

Качан додала, що разом з іншими сегментами комерційної нерухомості обладнані безперебійним живленням та інтернетом коворкінги почали виконувати функцію "пунктів незламності", що надають клієнтам безпечний та комфортний притулок.

Також однією з основних переваг цього сегмента комерційної нерухомості, що продовжить виділяти його серед класичних офісів, залишається гнучкість оренди. Враховуючи складність ситуації, зараз орендні договори в коворкінгах досить гнучкі та приймаються швидко, особливо з боку користувачів, адже їм важливо мати постійний доступ до електроенергії та Інтернету, який якісні коворкінг-оператори готові забезпечувати, - повідомила Качан.

За її словами, у більшості випадків такі договори мають короткостроковий характер: від одного дня до кількох місяців.

При цьому Качан виділила зростання тренду на співпрацю операторів та орендодавців у форматі партнерських відносин. "Оператор (у такому разі) не є традиційним орендарем, а виконує функцію управління повністю облаштованою локацією. Такий формат співпраці може поступово збільшувати темпи розвитку ринку коворкінгів", – пояснила Качан.

Експерт констатувала, що протягом одинадцяти місяців війни більшість компаній змогли об'єктивно оцінити ситуацію та визначитися з подальшими планами: частина прийняла рішення скоротити діяльність або релокуватися, водночас є значна частина компаній, які продовжують свою діяльність.

"Частину компаній, що залишилися на українському ринку, приваблює саме адаптивність коворкінгів. І хоча попит на тому ж рівні, на якому він присутній зараз, найімовірніше, не збережеться, критична ситуація, яка змусила індивідуальних підприємців та компанії вперше скористатися послугою коворкінг-оператора, змогла відіграти роль ознайомлення з таким форматом роботи і після зменшення попиту, оператори, надають професійні послуги, матимуть шанс зберегти частину нових користувачів", - сказала вона.

CBRE зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі (США) є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої у 2020 році становив $23,8 млрд. Згідно з рейтингом Fortune, входить до списку 500 найбільших у світі компаній (128 -е місце у 2020 р.).

Акції компанії CBRE Group Inc. торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Український офіс CBRE відкрито у січні 2008 року, є частиною афілійованої мережі компанії.

Теги: #нерухомість #коворкінг #cbre_ukraine

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