Фокус ОТП Банку в 2025 р.: розширення лінійки партнерських програм для бізнесу й кредитних продуктів для населення

ОТП Банк у 2025 році зосередиться на нарощуванні кредитування фізичних осіб та розвитку партнерських програм для юридичних осіб, повідомив голова правління фінустанови Володимир Мудрий в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Де точно хочемо прискорюватись – це в кредитуванні фізичних осіб. (…) на 2025 у нас серйозні плани по зростанню. Це всім відомі оплати частинами, кредитні картки, але разом з тим велика ставка на кеш-кредити під різні потреби, енергокредити", – сказав він.

За словами голови правління, банк продовжить у 2025 розвивати партнерські програми для забезпечення комплексного обслуговування та кращого сервісу в корпоративному сегменті.

"Наприклад, фінансування енергонезалежності бізнесу з повною експертизою: від розрахунку необхідної потужності, варіантів генерації енергії, до пошуку постачальників і запуску обладнання", - навів приклад Мудрий.

Він підкреслив, що останні два роки ОТП фокусується на інтеграції діджитальних кредитних процесів для ширшого спектру продуктів, що дозволяє банку конкурувати з більшими фінустановами.

"(….) бо інакше змагатися з тим же "Приватом", у якого 1107 відділень, коли в нас 70, – досить тяжко", – констатував банкір.

У цьому контексті Мудрий відзначив позитивний результат від діджиталізації процесу агрокредитування.

Він додав, що ОТП Банк цього року зберігатиме фокус на кредитуванні б/в авто та розвиватиме бренд власного автомаркетплейсу Ponova by OTP Bank, на якому зараз доступні понад 200 тисяч автомобілів з пробігом для купівлі у кредит.

Голова правління сподівається на швидке ухвалення закону про факторинг (законопроект №12306, зареєстрований у Раді 11 грудня 2024 року), що 12 лютого цього року був ухвалений за основу. Це створить нові можливості для фінансування малого та середнього бізнесу, вважає він.

"Повертаючись до факторингу: це не факторинг про погані борги, з чим зазвичай він асоціюється в Україні, це про торгове фінансування. Нарешті має бути ухвалений закон, який розмежує один факторинг від іншого", - пояснив банкір.

Він також очікує на ухвалення закону про систему страхування воєнних ризиків (законопроект №12372, зареєстрований у Раді 30 грудня 2024 року), що наразі опрацьовується в профільному парламентському комітеті.

"Є багато бізнесів, які готові реалізовувати інвестиційні проєкти і будуть потребувати додаткового фінансування. І банки мають великі апетити до такого кредитування, але потрібне страхування від воєнних ризиків. Тому інвестиційне кредитування в корпоративному бізнесі має отримати новий розвиток", - пояснив Мудрий.

За його словами, у планах ОТП також розвиватись як банк-технологічний партнер для фінкомпаній. Голова правління банку зазначив, що фінустанова вже проводить платежі для RozetkaPay та NovaPay.

"Це такі два наші флагманських проєкти. Є ще ряд інших клієнтів, які звертаються до наших послуг", - підкреслив банкір.

ОТП Банк з 1 червня 2006 року є 100% "дочкою" угорського OTP Bank Plc. За інформацією Національного банку України (НБУ), станом на початок лютого 2025 року банк зі 121,97 млрд грн загальних активів замикав 10-ку лідерів за цим показником серед 61 банку. ОТП Банк, згідно із даними НБУ, наростив чистий прибуток у 2024 році на 10,9% – до 4,12 млрд грн.