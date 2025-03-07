Економіка

13:42 07.03.2025

"Нафтогаз" та ORLEN домовилися про поставку 100 млн куб. м LNG в рамках широкої співпраці на цьому напрямку

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"Нафтогаз" та ORLEN домовилися про поставку 100 млн куб. м LNG в рамках широкої співпраці на цьому напрямку

Група "Нафтогаз" та польський нафтовий концерн ORLEN підписали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері зрідженого природного газу (LNG), в рамках якого уклали контракт на постачання 100 млн куб. м цього палива.

"У межах меморандуму про співпрацю «Нафтогаз» та ORLEN підписали контракт на постачання 100 млн куб. м газу. Газ надходитиме з партії зрідженого природного газу, що буде доставлена до терміналу у Клайпеді (Литва). Потім газ транспортуватиметься газопроводом GIPL, що з'єднує Литву та Польщу, і далі через польську територію до інтерконектора на українському кордоні в Дроздовичах, де його отримає«Нафтогаз»", – йдеться у повідомленні на сайті групи "Нафтогаз" у п’ятницю.

Що стосується меморандума в цілому, який підписали керівник групи "Нафтогаз" Роман Чумак та віцепрезидент правління компанії ORLEN Роберт Сошинський, то, згідно з повідомленням, він започатковує довгострокову стратегічну співпрацю між компаніями та дозволить Україні створити більш диверсифіковану систему постачання газу.

"Україна має потужну газотранспортну систему та найбільші підземні сховища газу в Європі, що створює унікальні можливості для розвитку ринку LNG. Співпраця з ORLEN відкриває перспективи для посилення енергетичної безпеки, диверсифікації постачань та інтеграції України в європейський газовий ринок", – наголосив Чумак, слова якого наводяться в повідомленні.

За словами Роберта Сошинського, меморандум між ORLEN та "Нафтогазом" є основою для довгострокового та взаємовигідного співробітництва у важливій сфері постачання енергетичних ресурсів.

"Наші відносини ґрунтуватимуться на комерційних умовах, але забезпечення додаткового джерела газу є життєво важливим для України також і з позиції її безпеки. Саме завдяки диверсифікації ORLEN забезпечує стабільне постачання газу польським споживачам і може бути надійним партнером для іноземних контрагентів", – наголосив він.

Теги: #lng #orlen #нафтогаз

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