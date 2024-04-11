Економіка

16:28 11.04.2024

Член наглядової ради "Укрнафти" Фонфара очолив польську Orlen

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Член наглядової ради "Укрнафти" Фонфара очолив польську Orlen

Незалежний член наглядової ради ПАТ "Укрнафта" Іренеуш Фонфара (Ireneusz Fąfara) очолив польський концерн Orlen.

Відповідне рішення ухвалила наглядова рада Orlen 10 квітня, повідомляють на сайті компанії.

Зі свого боку директор "Укрнафти" Сергій Корецький повідомив, що Фонфара надіслав компанії повідомлення про дострокове припинення повноважень на посаді члена наглядової ради.

"Бажаємо Іренеушу успіхів і нових звершень на новій посаді. Щиро віримо, що його професіоналізм і розуміння викликів паливної та енергетичної сфери приведуть Orlen до нових вершин. Дякуємо і сподіваємося на майбутню взаємовигідну співпрацю між двома нафтовими компаніями - українською та польською", - написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Як повідомлялося, Фонфара увійшов до нового складу наглядової ради "Укрнафти" на початку березня 2024 року.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони. 

Теги: #укрнафта #orlen

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