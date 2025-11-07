Інтерфакс-Україна
Економіка
15:55 07.11.2025

"Нафтогаз" та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну

Фото: https://www.facebook.com

Група "Нафтогаз" узгодила із польською ORLEN та американськими партнерами нові поставки американського скрапленого газу (LNG) в Україну для сталого проходження опалювального сезону, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький на сторінці в Facebook у п'ятницю.

"Це черговий крок у продовження нашої стратегічної співпраці з ORLEN щодо постачання американського LNG на український ринок", - написав він.

За словами CEO, цього разу "Нафтогаз" вирішує одразу дві важливі задачі. По-перше, це забезпечення додаткових обсягів імпортного газу, які вкрай потрібні в опалювальний сезон через російські атаки.

"По-друге, наші партнери разом з експортно-кредитною агенцією Польщі KUKE надають нам кредитне плече для постоплати поставлених обсягів, що допомагає покривати дефіцит ліквідності в поточний момент", – зазначив Корецький.

Йдеться щонайменше про 300 млн куб. м газу.

"Сьогодні на полях P-TEC ми зафіксували основні умови та вже плануємо поставки. Контракт з кредитним плечем (пост-оплата) та страхові інструменти підпишемо незабаром", - доповнив Корецький.

Угода була підписана у присутності та за підтримки міністра енергетики України Світлани Гринчук, міністра енергетики Польщі Мілоша Мотика, міністра енергетики США Кріса Райта та міністра внутрішніх справ США Дага Бергама.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" з початку 2025 року в межах партнерства з польським державним концерном ORLEN імпортував в Україну понад 400 млн куб. м американського скрапленого газу.

У березні 2025 року "Нафтогаз" та ORLEN підписали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері зрідженого природного газу (LNG). В рамках меморандуму було укладено низку угод на постачання цього палива.

Окрім того, в кінці травня "Нафтогаз" та ORLEN уклали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає розвиток співробітництва, зокрема, у сфері видобутку та розробки родовищ, відновлення зруйнованої війною інфраструктури, реалізацію потенційних спільних проєктів.

Теги: #orlen #нафтогаз

