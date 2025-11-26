Інтерфакс-Україна
14:15 26.11.2025

"Нафтогаз" працює з американськими партнерами над залученням коштів для збільшення імпорту LNG – ЗМІ

НАК "Нафтогаз України" залучила 70% коштів, необхідних для імпорту газу на опалювальний період, переважно в європейських фінансових інституціях і працює над залученням решти з американськими держкредиторами та фінансовими корпораціями, зокрема DFC та EXIM, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

"Ми забезпечили 70% необхідних коштів переважно за рахунок європейських кредитів і грантів. Ще 30% намагаємося залучити від DFC, EXIM та інших державних інституцій США", – сказав Корецький в коментарі виданню AP.

У повідомленні зазначається, що російські атаки на нафтогазові об’єкти у березні та жовтні суттєво зменшили видобувні можливості України, створивши додаткову потребу в імпорті обсягом 4,4 млрд куб. м газу на зимовий період.

"Без атак росії Україна могла б покривати переважну більшість споживання власним видобутком", – підкреслив Корецький

При цьому він наголосив, що удари РФ мають виключно терористичний характер і не пов’язані з жодними військовими об’єктами.

"Знищення газовидобутку, газового зберігання і транспортування має одну мету – залишити українців без газу, опалення та електрики", – заявив керівник НАК.

Вказується, що наразі "Нафтогаз" постійно імпортує газ рівним графіком.

Як повідомлялося, 21 листопада 2025 року Група "Нафтогаз" та польський енергетичний концерн Orlen фіналізували домовленості про постачання 300 млн куб. м американського скрапленого газу (LNG) в Україну в першому кварталі 2026 року, всього наступного року очікується імпорт американського LNG на рівні 1 млрд куб. м.

"Нафтогаз" з початку 2025 року в межах партнерства з Orlen імпортував в Україну понад 400 млн куб. м американського LNG, всього цього року в межах домовленостей з Orlen до України буде поставлено 600 млн куб. м американського LNG. 

Група "Нафтогаз" для закупівлі газу у квітні отримала кредит на EUR270 млн від ЄБРР під державну гарантію, який Норвегія доповнила грантом EUR139 млн.

Пізніше група отримала EUR500 млн кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) під гарантії Єврокомісії. На початку жовтня вона залучила EUR300 млн кредиту Європейського інвестиційного банку під гарантії Єврокомісії. Також повідомлялося, що ЄБРР готує додаткове фінансування EUR500 млн для "Нафтогазу" для термінових закупівель газу.

Крім того, було залучено 3 млрд грн від АТ "Ощадбанк", 2,45 млрд грн від АТ "Укрексімбанк", по 4,7 млрд грн від "Укргазбанку" та Приватбанку.

У серпні уряд Норвегії виділив Україні 1 млрд норвезьких крон ($98,3 млн) для закупівлі природного газу.

На закупівлю газу для проходження зими Група "Нафтогаз" спрямувала $1 млрд власних коштів.

Глава Національного банку України Андрій Пишний 18 жовтня заявив, що Росія атакує енергетичну інфраструктуру, і зараз 55% українського газовидобутку недоступні.

Теги: #lng #нафтогаз

