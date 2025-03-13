НЕФКО вже завершило 24 проєкти у межах програми “Зелене відновлення України"

Фото: Jussi Ratilainen for Nefco

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) у межах створеної у відповідь на агресію Росії у 2022 році програми "Зелене відновлення України" вже завершила 24 проєкти, повідомила радниця з інвестицій НЕФКО Юлія Шевчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми активно працюємо в межах цієї програми. Наразі вона охоплює понад 60 проєктів, а ще кілька перебувають на стадії розробки. Попри війну, нам уже вдалося завершити 24 проєкти. Основні напрями нашої роботи – це підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери, реконструкція та будівництво нового житла для внутрішньо переміщених осіб, а також проєкти, пов’язані з критичною інфраструктурою. Ми працюємо у сферах водопостачання, теплопостачання та поводження з відходами, сприяючи їх модернізації та сталому розвитку", - повідомила Шевчук.

Загалом на програму зеленого відновлення НЕФКО вдалося залучити більше EUR323 млн. З них приблизно дві третини надані Європейським Союзом, третина - засновниками НЕФКО, країнами північної Європи (Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія), також Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) та Nordic Environmental Development Fund (NMF).