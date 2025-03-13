Винороби Європи в шоці від погрози Трампа запровадити мита у 200% на ввезення їхньої продукції

Європейські виробники вин і спиртного зазнали шоку після погрози президента США Дональда Трампа ввести митний тариф на їхню продукцію в 200%, пише Le Figaro.

Європейський сектор очікував такого посилення слідом за оголошенням Єврокомісією 12 березня про запровадження "швидких і співмірних" контрзаходів обсягом 26 млрд євро на американський імпорт до ЄС у відповідь на "нові необґрунтовані тарифи" США на імпорт сталі та алюмінію з Євросоюзу.

До переліку товарів, підданих цьому європейському заходу, потрапив американський віскі, що посилило напруженість у торговельних відносинах ЄС і США.

13 березня Трамп написав у соцмережі Truth Social, що США можуть запровадити мита у 200% на алкогольну продукцію з країн Євросоюзу у відповідь на введені ЄС мита у 50% на американський віскі.

"ЄС (...) щойно запровадив 50-процентні мита на віскі. Якщо ці мита негайно ж не скасують, то США незабаром введуть 200-відсоткові мита на всі вина, шампанське та алкогольну продукцію з Франції та інших країн ЄС", - написав Трамп.

Газета зазначає, що європейські виробники вин і спиртного, які підпали під вогонь торговельної війни, що розпочинається, зазнали "шокової хвилі", опинившись не зі своєї волі втягнутими в конфлікт, тоді як значна частина їхньої клієнтури знаходиться у США.

Низка учасників ринку висловили здивування рішенням Єврокомісії запровадити репресивні мита саме на американський бурбон, що імпортується до Франції у відносно невеликих кількостях, але достатніх, щоб спровокувати "інстинктивну реакцію" президента США.

Генеральний директор Федерації експортерів вина і спиртних напоїв Ніколя Озанам заявив, що подібними розпорядженнями "ми стаємо прямою мішенню для президента Сполучених Штатів".

"Ми втомилися від того, що нас систематично приносять у жертву проблемам, які не мають нічого спільного з нашими власними", - додав він, закликавши Єврокомісію “проявити реалізм”.

Офіційний Париж обіцяє підтримати своїх виробників. "Ми не піддамося погрозам і завжди захищатимемо наші галузі", - наводить Le Figaro слова міністра-делегата із зовнішньої торгівлі Лорана Сен-Мартена.

Тепер залишається чекати, чи набудуть заяви американського президента конкретної форми, адже Трамп уже скасовував деякі зі своїх погроз, пише газета.