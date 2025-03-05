mono запустив пілот "Таємних боксів" для боротьби з проблемою залишків страв у закладах

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про старт бета-тестування проєкту "Таємні бокси" у застосунку Expirenza, де користувачам будуть пропонувати опції замовлення готових страв закладів за нижчою ціною, проте наповнення буде "сюрпризом".

"Ми дізналися, що в одній відомій країні з трьома буквами залишається незʼїденої їжі аж на $130 млрд! Ми дослідили, чи є така проблема в Україні, і виявилося — так. Тому ми запускаємо пілот нового проєкту — "Таємні бокси". Тепер заклади можуть продавати набори, всередині яких будуть різноманітні страви, випічка та десерти, приготовані сьогодні", - повідомив Гороховський у Телеграм-каналі.

Він підкреслив, що наповнення боксу залишиться сюрпризом, допоки замовник не забере його у закладі.

Зазначається, що ціна боксів завжди фіксована, але смаколиків усередині точно на більшу вартість, ніж заплатить користувач.

Серед столичних закладів до тестування цієї можливості вже долучилися Milk Bar, Soul Cafe, Idealist Coffee, Musafir, МАМА МАНАНА, The Cake, Ponchyk Boy, Тітка Клара, Klara Bakery та інших.

У соціальних мережах після тестування користувачі повідомляють про позитивний досвід та повне задоволення такою можливістю.

В Європі вже існує схожа можливість придбання продуктів харчування у закладах та супермаркетах з назвою TooGoodToGo. Цей додаток дозволяє за меншу вартість придбати залишки готових страв або продуктів у супермаркетах за нижчою вартістю, а також допомагає боротись з проблемою недоїдків у світі.

Expirenza - додаток від monobank для закладів та їх відвідувачів, що дозволяє як керувати бізнесом, так і переглядати меню, оплачувати замовлення та залишати відгук.