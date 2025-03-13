Інтерфакс-Україна

Економіка

16:18 13.03.2025

"Укрфінжитло" вивчає можливість залучення іноземних банків до програми "єОселя"

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"Укрфінжитло" вивчає можливість залучення іноземних банків до програми "єОселя"

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") вивчає можливість залучення іноземних банків до державної програми доступної іпотеки "єОселя", повідомив голова правління компанії Євген Мецгер.

"Дуже шкода, що нашими банками-агентами є лише українські банки. Дуже важко залучати іноземні банки. Я про це спілкуюся з Кабінетом міністрів, банківськими асоціаціями, Національним банком. Думаю, нам треба об’єднатися з колегами і спробувати залучити іноземні банки не тільки до збору коштів з українців на накопичувальні рахунки, а й до надання іпотеки", – сказав Мецгер на пресконференції "Фінансова та соціальна ефективність механізму іпотечного кредитування ВПО" у Києві в четвер.

За його словами, іноземні фінансові інституції вивчають механізми і підходи "Укрфінжитла", і компанія очікує на позитивні рішення стосовно фінансування і допомоги програмі.

Крім того, Мецгер розраховує на внесення змін до довгострокової стратегії "Укрфінжитла" і додаткову докапіталізацію компанії на 30 млрд грн вже у поточному році.

Згідно з даними на сайті "Укрфінжитло", від початку роботи державної програми доступного іпотечного кредитування "єОселя" станом на 13 березня 2025 року 15,970 тис. сімей придбали власне житлою. Сума виданих кредитів становить понад 26,1 млрд грн.

Теги: #єоселя #укрфінжитло

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