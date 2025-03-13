"Украерорух" в межах проєкту CEF дослідить динаміку обладнання літаків сучасною системою спостереження

Державне підприємство (ДП) "Украерорух" на кошти грантової угоди CEF (Connecting Europe Facility) дослідить динаміку обладнання повітряних суден сучасною системою спостереження ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), яка використовується в авіації для підвищення безпеки та ефективності повітряного руху, повідомила пресслужба ДП.

"Украерорух" досліджує динаміку обладнання повітряних суден ADS-B в межах проєктів від Єврокомісії в рамках 2023 CEF (Connecting Europe Facility) - грантова Угода - Project 101175465 - 23-EU-TG-GREEN CNS, випливає з його повідомлення в фейсбук у четвер.

На сторінці проєкту на сайті Єврокомісії вказується, що проект GREEN CNS підтримує модернізацію та оптимізацію загальноєвропейської інфраструктури зв'язку, навігації та спостереження (CNS) шляхом залучення 30 зацікавлених сторін. Фінансування Євросоюзу на його реалізацію – EUR54,01 млн. На реалізацію частини проекту в Україні передбачено EUR2,118 млн.

Проєкт реалізовується у співпраці з європейською організацією з безпеки аеронавігації "Євроконтроль". Дата початку реалізації - 1 лютого 2024 року, дата закінчення – 31 грудня 2028 року.

Робочі пакети проєкту безпосередньо залучають і підтримують провайдера аеронавігаційного обслуговування України ("Украерорух" - ІФ-У) з метою подальшого закріплення та інтеграції України в транс'європейську мережу шляхом модернізації її інфраструктури навігації та спостереження", - йдеться в тексті опису на сайті Єврокомісії.

Як очікується, проєкт зробить активний внесок у більш широкі рамки розвитку CNS (інфраструктура зв'язку, навігації та спостереження в Європі - ІФ-У) і, як наслідок, підвищить загальну ефективність операцій з управління повітряним рухом у європейському повітряному просторі.

Фахівці "Украероруху" дослідять потреби користувачів повітряного простору та їх технічні можливості, кібербезпеку і використання технологій, інфраструктуру спостереження. Окремо ДП розробить операційну концепцію (CONOPS) - документ, що описує запропоновані зміни в операційних процесах, системах або процедурах з метою оцінки їх безпеки й необхідності змін.

В рамках реалізації практичних кроків у межах проєкту CEF фахівці "Укрероруху" вже відвідали офіси португальського державного провайдера аеронавігаційних послуг NAV Portugal та іспанського державного провайдера аеронавігаційних послуг ENAIRE, де отримали актуальну інформацію та практичну допомогу щодо операційного використання технології ADS-B та особливостей її впровадження.

Технологія ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) - сучасна система спостереження, яка використовується в авіації для підвищення безпеки та ефективності повітряного руху. Вона дає літакам можливість автоматично передавати інформацію про свою позицію, швидкість, висоту та інші дані на наземні станції та інші літаки. ADS-B забезпечує більш точне відстеження літаків, що дозволяє уникнути зіткнень і покращити управління повітряним рухом, а також дає змогу оптимізувати маршрути польотів, зменшуючи затримки та витрати палива, забезпечує краще покриття в районах, де традиційні радарні системи обмежені (наприклад, над океанами або в гірських районах).

ADS-B використовується авіадиспетчерами для моніторингу повітряного руху. Утім і літаки завдяки їй можуть обмінюватися інформацією між собою, що особливо корисно в районах з обмеженим радарним покриттям. ADS-B може передавати дані про погоду, стан аеропортів та іншу корисну інформацію.

ADS-B активно впроваджується у багатьох країнах світу. Наприклад, у США з 2020 року всі літаки, що літають у підконтольному повітряному просторі, мають бути обладнано ADS-B. Аналогічні вимоги діють у Європі та інших регіонах.