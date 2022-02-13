З 14 до 19 лютого авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти над відкритими водами Чорного моря - голова "Украероруху"

Україна офіційно опублікувала аеронавігаційну інформацію про активацію потенційної небезпечної зони у повітряному просторі над відкритими водами Чорного моря з 14 до 19 лютого.

Як повідомив глава "Украероруху" Андрій Ярмак на своїй Facebook-сторінці в неділю, у зв'язку з цим вже з понеділка авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом певного проміжку часу над цією зоною, і заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.

"Зазначимо, що ця рекомендація не блокує загалом польоти над Чорним морем. Повітряний простір над територією України є відкритим та доступним для планування польотів. Безпека польотів забезпечується на належному рівні відповідно до міжнародних норм та стандартів!", - наголосив він.