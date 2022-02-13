Події

15:57 13.02.2022

З 14 до 19 лютого авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти над відкритими водами Чорного моря - голова "Украероруху"

1 хв читати
З 14 до 19 лютого авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти над відкритими водами Чорного моря - голова "Украероруху"

Україна офіційно опублікувала аеронавігаційну інформацію про активацію потенційної небезпечної зони у повітряному просторі над відкритими водами Чорного моря з 14 до 19 лютого.

Як повідомив глава "Украероруху" Андрій Ярмак на своїй Facebook-сторінці в неділю, у зв'язку з цим вже з понеділка авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом певного проміжку часу над цією зоною, і заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.

"Зазначимо, що ця рекомендація не блокує загалом польоти над Чорним морем. Повітряний простір над територією України є відкритим та доступним для планування польотів. Безпека польотів забезпечується на належному рівні відповідно до міжнародних норм та стандартів!", - наголосив він.

 

Теги: #небезпека #авіасполучення #украерорух #агресія_рф #ярмак
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:14 13.02.2022
Штайнмаєр заявив, що РФ відповідальна за "загрозу війни" в Європі

Штайнмаєр заявив, що РФ відповідальна за "загрозу війни" в Європі

16:01 13.02.2022
Нараду керівників фракцій з представниками силових відомств перенесено на понеділок - Разумков

Нараду керівників фракцій з представниками силових відомств перенесено на понеділок - Разумков

15:28 13.02.2022
Прем'єр Ізраїлю закликав співгромадян швидше залишити Україну

Прем'єр Ізраїлю закликав співгромадян швидше залишити Україну

14:35 13.02.2022
Українські страховики отримали повідомлення про тимчасове зняття з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні

Українські страховики отримали повідомлення про тимчасове зняття з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні

14:15 13.02.2022
Берлін чекає від Москви кроків з деескалації – джерело у відомстві канцлера

Берлін чекає від Москви кроків з деескалації – джерело у відомстві канцлера

13:49 13.02.2022
Діячі мистецтв закликали світових лідерів забезпечити мир в Україні

Діячі мистецтв закликали світових лідерів забезпечити мир в Україні

13:29 13.02.2022
Небо над Україною залишається відкритим, держава планує додаткові фінгарантії для підтримки авіаринку - Мінінфраструктури

Небо над Україною залишається відкритим, держава планує додаткові фінгарантії для підтримки авіаринку - Мінінфраструктури

12:13 13.02.2022
Зеленський обговорив з головою Євроради питання безпеки, санкцій і роботу "нормандської четвірки"

Зеленський обговорив з головою Євроради питання безпеки, санкцій і роботу "нормандської четвірки"

12:07 13.02.2022
Нардеп Гончаренко: повітряний рух в Україні може бути призупинено з 16.00 понеділка

Нардеп Гончаренко: повітряний рух в Україні може бути призупинено з 16.00 понеділка

12:05 13.02.2022
Літак SkyUp, що прямував з Мадейри до Києва, сів у Молдові через заборону власника на вліт в Україну – авіакомпанія

Літак SkyUp, що прямував з Мадейри до Києва, сів у Молдові через заборону власника на вліт в Україну – авіакомпанія

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Ізраїлю закликав співгромадян швидше залишити Україну

Небо над Україною залишається відкритим, держава планує додаткові фінгарантії для підтримки авіаринку - Мінінфраструктури

Нардеп Гончаренко: повітряний рух в Україні може бути призупинено з 16.00 понеділка

Літак SkyUp, що прямував з Мадейри до Києва, сів у Молдові через заборону власника на вліт в Україну – авіакомпанія

Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

ОСТАННЄ

Штайнмаєра переобрали президентом Німеччини

ФРН може не дати дозволу на запуск "Північного потоку 2" у разі вторгнення РФ в Україну - австрійський міністр

США перекинули в ОАЕ винищувачі F-22 після атак єменських повстанців – ТБ

Посольство України в Молдові надає допомогу пасажирам літака SkyUp, що екстрено сів у Кишеневі – МЗС

На початку тижня в Україні буде тепло і без опадів

У Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння скоїв напад на лікарів "швидкої допомоги", ніхто не постраждав

Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

У Луганській області в результаті вибуху в кафе постраждали понад 10 людей

В Україні за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 8 288 людей, 140 померли

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 410 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА