Україна і Туреччина домовились збільшити обсяги торгівлі агропродукцією

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль і міністр сільського та лісового господарства Турецької Республіки Ібрагім Юмакла підписали протокол про розширення співпраці, зокрема, збільшення обсягів торгівлі м`ясом птиці, молоком і молочною продукцією, медом, великою та дрібною рогатою худобою, овочами, олією, фруктами та органічними продуктами.

"Серед основних домовленостей – розширення обсягу закупівлі української продукції, зокрема, кукурудзи і олії. Натомість, турецька сторона зацікавлена у постачанні тракторів та іншої сільгосптехніки до України. Ми теж бачимо перспективу співпраці у цьому напрямку. Адже в Україні на 1 га використовується у чотири рази менше техніки, ніж в Європі. Тому домовилися з міністром про зустріч турецького і українського бізнесу та асоціацій машинобудування", - написав міністр агрополітики в Telegram за результатами переговорів у Києві у четвер.

Коваль також розповів турецькому колезі про можливість експорту українських ріпакової олії та сої в Туреччину. Промисловий ріпак використовують у виготовленні біодизелю, який може замістити паливо у сільгосптехніці, а соя цікава для виробництва продуктів харчування і кормів для тварин.

За його інформацією, турецький бізнес розглядає можливість будівництва заводів з виробництва кормів та біоетанолу в Україні.

Мінагрополітики також повідомило про зацікавленість у співпраці у меліорації, зокрема, досвіді роботи Державного агентства водних ресурсів Туреччини з відбудови систем зрошення.

Україна запропонувала Туреччині проводити засідання робочої групи з сільського господарства раз у квартал, щоб пришвидшити співпрацю в агросекторі і зняти бюрократичні перепони для взаємовигідної торгівлі.