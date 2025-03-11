Економіка

19:24 11.03.2025

Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.

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Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.

Міністерство фінансів на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок після підвищення Нацбанком облікової ставки з 14,5% до 15,5% річних підвищило ставки відсікання за ринковими паперами із погашенням через 16 та 27 місяців на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) – відповідно до 16,35% та 17,45% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, попит на цих аукціонах зріс порівняно із попереднім тижнем у 2,3 та 6,3 рази – відповідно до 2,16 млрд грн та 3,8 млрд грн (тут й надалі за номіналом), хоча все одно був менший за пропозицію у 5 млрд грн на кожному з аукціонів.

Деякі покупці сподівалися на більше підвищення ставки, але Мінфін відмовив їм та відхилив 6 з 30 заявок на купівлю 16-міс. облігацій за ставками до 16,85% на суму 1,8 млрд грн на 5 з 36 заявок на купівлю 27-міс. облігацій за ставками до 17,95% на суму 0,76 млрд грн.

Що стосується аукціону з продажу облігацій із погашенням через 3,5 року, який з цього вівторка включений в перелік бенчмарк-ОВДП для формування обов’язкових резервів, то на ньому завдяки високому попиту банків Мінфіну вдалося навіть знизити ставку відсікання на 0,1 в.п. – до 15,89% річних.

З 40 поданих заявок на загальну суму 22,34 млрд грн за ставками до 16,5% було повністю або частково задоволено 26, що дозволило розмістити всі облігації на 5 млрд грн та довести обсяг цього випуску до цільового розміру у 20 млрд грн.

В результаті всього на трьох аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 8,54 млрд грн порівняно із 6,67 млрд грн тиждень тому.

 

Теги: #аукціон #овдп #підсумки

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