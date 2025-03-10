ОТП планує збільшити продаж ОВДП населенню мінімум удвічі

ОТП Банк (Київ), який з моменту запуску продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) через власний застосунок в травні 2024 року продав їх клієнтам–фізособам на 1,8 млрд грн (в еквіваленті) з портфелю банку, ставить за мету збільшення продажів як мінімум вдвічі, повідомив голова правління фінустанови Володимир Мудрий.

"Хочемо збільшити продажі фізособам мінімум у два рази, тому що ми бачимо великий потенціал… Ми тримаємо досить гарну пропозицію, у портфелі банку завжди є цінні папери на різні строки, з різним відсотком дохідності", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Мудрий зазначив, що наразі банк доопрацьовує можливість викупу облігацій у клієнта для тих випадків, коли інвестору терміново потрібні кошти.

Голова правління нагадав, що в застосунку клієнт має можливість придбати ОВДП як з первинного ринку (взяти участь в аукціоні Міністерства фінансів), так і з вторинного (викупити з портфелю банку), тоді як ряд його банків-конкурентів пропонують купівлю тільки на первинному ринку.

ОТП Банк з 1 червня 2006 року є 100% "дочкою" угорського OTP Bank Plc. За інформацією Національного банку України (НБУ), станом на початок лютого 2025 року банк зі 121,97 млрд грн загальних активів замикав 10-ку лідерів за цим показником серед 61 банку. ОТП Банк, згідно із даними НБУ, наростив чистий прибуток у 2024 році на 10,9% – до 4,12 млрд грн.

Як повідомляв Мінфін, серед 11 первинних дилерів ОТП Банк за результатами 2024 року зайняв п’яте місце у відповідному рейтингу порівняно із четвертим роком раніше. Станом на початок 2025 року, у власності банку були ОВДП на 15,7 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж на початок 2024 року (8,8 млрд грн). Це дев’ятий показник на ринку та четвертий серед недержавних банків.