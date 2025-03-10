Економіка

14:44 10.03.2025

ОТП планує збільшити продаж ОВДП населенню мінімум удвічі

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ОТП планує збільшити продаж ОВДП населенню мінімум удвічі

ОТП Банк (Київ), який з моменту запуску продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) через власний застосунок в травні 2024 року продав їх клієнтам–фізособам на 1,8 млрд грн (в еквіваленті) з портфелю банку, ставить за мету збільшення продажів як мінімум вдвічі, повідомив голова правління фінустанови Володимир Мудрий.

"Хочемо збільшити продажі фізособам мінімум у два рази, тому що ми бачимо великий потенціал… Ми тримаємо досить гарну пропозицію, у портфелі банку завжди є цінні папери на різні строки, з різним відсотком дохідності", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Мудрий зазначив, що наразі банк доопрацьовує можливість викупу облігацій у клієнта для тих випадків, коли інвестору терміново потрібні кошти.

Голова правління нагадав, що в застосунку клієнт має можливість придбати ОВДП як з первинного ринку (взяти участь в аукціоні Міністерства фінансів), так і з вторинного (викупити з портфелю банку), тоді як ряд його банків-конкурентів пропонують купівлю тільки на первинному ринку.

ОТП Банк з 1 червня 2006 року є 100% "дочкою" угорського OTP Bank Plc. За інформацією Національного банку України (НБУ), станом на початок лютого 2025 року банк зі 121,97 млрд грн загальних активів замикав 10-ку лідерів за цим показником серед 61 банку. ОТП Банк, згідно із даними НБУ, наростив чистий прибуток у 2024 році на 10,9% – до 4,12 млрд грн.

Як повідомляв Мінфін, серед 11 первинних дилерів ОТП Банк за результатами 2024 року зайняв п’яте місце у відповідному рейтингу порівняно із четвертим роком раніше. Станом на початок 2025 року, у власності банку були ОВДП на 15,7 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж на початок 2024 року (8,8 млрд грн). Це дев’ятий показник на ринку та четвертий серед недержавних банків.

Теги: #овдп #отп_банк #мудрий

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