Обленерго повідомляють про можливі аварійні ситуації в електромережах внаслідок сильного вітру 13-14 березня

Оператори системи передачі, зокрема, АТ "Вінницяобленерго" та АТ "Хмельницькобленерго" з посиланням на прогнози синоптиків попередили споживачів про можливі виникнення аварійних ситуацій внаслідок сильного вітру 13-14 березня.

"14 березня очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). За таких погодних умов можливі аварійні ситуації в електромережах", - повідомляється на сайті "Вінницяобленерго".

У компанії застерегли, що у разі обриву чи провисання проводів, якщо вони вже лежать на землі, ні в якому разі не можна наближатися до них на відстань, меншу 8 метрів.

"Не наражайте себе на небезпеку і негайно повідомляйте наші служби. До прибуття ремонтної бригади організуйте охорону обірваних проводів і нікого до них не допускайте!", - наголосили в ОСР.

У "Хмельницькобленерго", зокрема, закликали громадян бути обачними та обережними поблизу дерев та ліній електропередачі.