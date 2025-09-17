Інтерфакс-Україна
13:15 17.09.2025

Синоптики попереджають про сильні дощі з вітром на півдні та в центрі України в четвер

Синоптики попереджають про сильні дощі з вітром на півдні та в центрі України в четвер

Укргідрометцентр попереджає про сильні дощі з поривами вітру в четвер, 18 вересня, у більшості південних та центральних областей України, оголошено І (жовтий) рівень небезпечності.

"18 вересня вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, вдень в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях значні дощі; у більшості південних та центральних областей вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

