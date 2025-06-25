Сильний вітер у четвер може зашкодити роботі енергетичних та комунальних підприємств – Гідрометцентр

Пориви вітру 15-20 м/с очікуються у четвер, 26 червня, вдень по всій Україні, крім західних областей, повідомляє Укргідрометцентр.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємству та руху транспорту", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами у відповідних областях оголошений І рівень небезпечності (жовтий).