Інтерфакс-Україна
Події
13:26 25.06.2025

Сильний вітер у четвер може зашкодити роботі енергетичних та комунальних підприємств – Гідрометцентр

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Сильний вітер у четвер може зашкодити роботі енергетичних та комунальних підприємств – Гідрометцентр

Пориви вітру 15-20 м/с очікуються у четвер, 26 червня, вдень по всій Україні, крім західних областей, повідомляє Укргідрометцентр.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємству та руху транспорту", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами у відповідних областях оголошений І рівень небезпечності (жовтий).

Теги: #прогноз #пориви_вітру

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