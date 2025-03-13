"Укрнафта" завершила сертифікацію інтегрованої системи управління за міжнародними стандартами

ПАТ "Укрнафта" отримала сертифікати ISO, що підтверджують відповідність процесів у компанії найвищим світовим стандартам.

"Підприємство успішно завершило сертифікацію Інтегрованої системи управління за міжнародними стандартами", - повідомляється в пресрелізі товариства у четвер.

Зокрема, "Укрнафта" отримала сертифікати у сферах менеджменту якості, екологічного менеджменту, охорони праці та промислової безпеки.

"Дякую усім співробітникам, які доклали зусиль, щоб бізнес-процеси компанії відповідали провідним міжнародним стандартам. Це важливе досягнення, що демонструє готовність компанії до подальшого розвитку та підвищує довіру з боку інвесторів, партнерів і контрагентів", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Процес сертифікації провела компанія "Технічні та управлінські послуги", що має значний досвід оцінки та аудиту компаній нафтогазової галузі України, як філія TUV Austria, що проводить тестування, перевірки, сертифікації, навчання та підвищення кваліфікації з 1872 року.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.