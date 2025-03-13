Інтерфакс-Україна

Економіка

16:09 13.03.2025

"Рівнеазот" відновив роботу після вимушеної перерви через нестабільне електропостачання

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"Рівнеазот" відновив роботу після вимушеної перерви через нестабільне електропостачання

ПрАТ "Рівнеазот", що входить до азотного холдингу Ostchem, після перерви, пов’язаної з відключеннями електроенергії, повністю відновив виробництво мінеральних добрив і вивів ключові цехи на планову потужність, повідомило підприємство.

"Запущено цех аміаку (А-2), цех неконцентрованої азотної кислоти та цех аміачної селітри. Підприємство повністю забезпечено необхідним газом для добрив. Пускові роботи завершено, вже почалося відвантаження готової продукції. Протягом кількох днів цехи вийдуть на повне завантаження. Підприємство продовжить безперебійно забезпечувати попит аграріїв на мінеральні добрива відповідно до укладених контрактів", – сказав голова правління "Рівнеазоту" Михайло Заблуда, слова якого наводяться в повідомленні підприємства в Facebook у четвер.

Вказується, що потужність завантаженої лінії аміаку - 650 тонн на добу, неконцентрованої азотної кислоти – 1 тис. тонн на добу. Цех аміачної селітри вийде на виробничу потужність 40 тис. тонн на місяць.

"У лютому підприємство було екстрено зупинено через суттєві перебої в постачанні електроенергії", – пояснили в компанії.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" почала обмежувати електропостачання через дефіцит е/е приблизно з середини листопада 2024 року і закінчила на початку березня 2025 року. У січні-лютому переважно застосовувалися графіки обмеження потужності промисловості та бізнесу.

Теги: #рівнеазот #відновлення

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