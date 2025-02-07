Інтерфакс-Україна
Події
05:07 07.02.2025

Уряд Фінляндії пропонує обмежити операції з нерухомістю для громадян РФ

2 хв читати

Уряд Фінляндії вніс у четвер до парламенту подання про заборону придбання іноземцями нерухомості, згідно з яким дозвіл на придбання нерухомості не буде надано особі, країна громадянства якої веде загарбницьку війну і може становити загрозу національній безпеці Фінляндії.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії, заборона також поширюватиметься на юридичну особу, яка зареєстрована на території такої держави або належить громадянину чи юридичній особі такої держави або перебуває під впливом такої держави.

"Цей законопроект обмежує операції з нерухомістю росіян. Росія становить довгострокову загрозу безпеці Європи, а нерухомість є одним із засобів ворожого впливу. Загрози можуть бути спрямовані на економіку, інфраструктуру, бізнес-операції, безпеку постачання або здатність держави забезпечити безпеку населення. Ми зробили цей законопроект, тому що хочемо зменшити всі можливі ризики для безпеки фінів", – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Заборона на придбання нерухомості зменшить кількість заявок на отримання дозволу від громадян країни, на яку поширюється заборона, що дасть владі більше ресурсів для обробки дозволів і більш ретельного розслідування справ.

Однак запропонований регламент не застосовуватиметься до осіб, які мають дійсний дозвіл на постійне проживання у Фінляндії або дозвіл на постійне проживання в ЄС для громадянина третьої країни, який довгостроково проживає, виданий Фінляндією. У цьому випадку чинний закон про дозвіл застосовуватиметься до особи, тобто особа може придбати нерухомість у Фінляндії, якщо Міністерство оборони надасть дозвіл на придбання. Ризик обходу закону в операціях з нерухомістю з використанням фіктивних агентів знижується шляхом зниження порогу, за яким Міністерство оборони може вимагати отримання дозволу, якщо підозрює використання фіктивних агентів.

Теги: #нерухомість #рф #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:37 15.05.2025
В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

23:48 14.05.2025
Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським

Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським

23:30 14.05.2025
Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським

Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським

23:11 14.05.2025
Сибіга провів зустріч з головою МЗС Польщі для обговорення мирних зусиль

Сибіга провів зустріч з головою МЗС Польщі для обговорення мирних зусиль

13:18 14.05.2025
Рада ухвалила закон щодо захисту прав депортованих до РФ дітей

Рада ухвалила закон щодо захисту прав депортованих до РФ дітей

09:41 14.05.2025
Під час трансляції першого півфіналу "Євробачення-2025" згадали учасників минулих років із Росії

Під час трансляції першого півфіналу "Євробачення-2025" згадали учасників минулих років із Росії

19:36 24.04.2025
Фінляндія і Норвегія планують побудувати залізничне сполучення для військових потреб

Фінляндія і Норвегія планують побудувати залізничне сполучення для військових потреб

15:28 16.04.2025
Фінляндія продовжує закриття кордону з РФ на тлі ризику "інструменталізованої" міграції

Фінляндія продовжує закриття кордону з РФ на тлі ризику "інструменталізованої" міграції

14:54 16.04.2025
Електрокабель між Естонією та Фінляндією EstLink 2 планують відновити до 15 липня

Електрокабель між Естонією та Фінляндією EstLink 2 планують відновити до 15 липня

18:04 13.04.2025
Міністр закордонних справ Фінляндії про атаку на Суми: потрібно послаблювати військову машину РФ та встановити чіткий термін припинення вогню

Міністр закордонних справ Фінляндії про атаку на Суми: потрібно послаблювати військову машину РФ та встановити чіткий термін припинення вогню

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

ОСТАННЄ

Росіяни масовано атакували село на Сумщині

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

У день народження Трампа та армії США Вашингтоном проїдуть 25 танків Abrams

Окупанти завдали 500 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області

15 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Німеччина і Філіппіни підписали оборонну угоду – ЗМІ

Велика Британія та Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км – ЗМІ

Іран готовий до ядерної угоди зі США, але з умовою - ЗМІ

Ізраїль видав наказ про евакуацію палестинців, які переховуються в місті Газа

Катар не планує дарувати літак Трампу, а обговорює передачу борту на офіційному міжурядовому рівні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА