Уряд Фінляндії пропонує обмежити операції з нерухомістю для громадян РФ

Уряд Фінляндії вніс у четвер до парламенту подання про заборону придбання іноземцями нерухомості, згідно з яким дозвіл на придбання нерухомості не буде надано особі, країна громадянства якої веде загарбницьку війну і може становити загрозу національній безпеці Фінляндії.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії, заборона також поширюватиметься на юридичну особу, яка зареєстрована на території такої держави або належить громадянину чи юридичній особі такої держави або перебуває під впливом такої держави.

"Цей законопроект обмежує операції з нерухомістю росіян. Росія становить довгострокову загрозу безпеці Європи, а нерухомість є одним із засобів ворожого впливу. Загрози можуть бути спрямовані на економіку, інфраструктуру, бізнес-операції, безпеку постачання або здатність держави забезпечити безпеку населення. Ми зробили цей законопроект, тому що хочемо зменшити всі можливі ризики для безпеки фінів", – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Заборона на придбання нерухомості зменшить кількість заявок на отримання дозволу від громадян країни, на яку поширюється заборона, що дасть владі більше ресурсів для обробки дозволів і більш ретельного розслідування справ.

Однак запропонований регламент не застосовуватиметься до осіб, які мають дійсний дозвіл на постійне проживання у Фінляндії або дозвіл на постійне проживання в ЄС для громадянина третьої країни, який довгостроково проживає, виданий Фінляндією. У цьому випадку чинний закон про дозвіл застосовуватиметься до особи, тобто особа може придбати нерухомість у Фінляндії, якщо Міністерство оборони надасть дозвіл на придбання. Ризик обходу закону в операціях з нерухомістю з використанням фіктивних агентів знижується шляхом зниження порогу, за яким Міністерство оборони може вимагати отримання дозволу, якщо підозрює використання фіктивних агентів.