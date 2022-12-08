"Епіцентр" відкрив безкоштовний коворкінг "Незламний хаб" у Києві

Група компаній "Епіцентр" відкрила безкоштовний коворкінг "Незламний хаб" на понад 100 місць у ТЦ "Епіцентр" на пр. Степана Бандери, 11а у Києві, повідомила пресслужба групи.

"Торговельні об’єкти компанії “Епіцентр” оснащені власними генераторами, які дозволяють нам продовжувати роботу навіть за відсутності централізованого електропостачання. Щоб допомогти українцям пройти цей складний для країни період, ми вже запустили в усіх торговельних центрах станції підзарядки гаджетів, а зараз відкриємо повноцінний коворкінг на понад 100 робочих місць”,-повідомила PR-директор компанії "Епіцентр" Юлія Чудновець, яку цитує пресслужба.

За її словами, на території коворкінгу для відвідувачів працює безкоштовний wi-fi, обладнано зону для школярів, мінікав'ярню. Окрім того, кафе працює на першому поверсі ТЦ.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того ж року. Станом на початок листопада 2022 року мережа компанії об'єднувала 73 торгових об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова Лінія" у різних регіонах країни.

Унаслідок бойових дій три ТЦ "Епіцентр" у Чернігові, Маріуполі та Бучі були дощенту знищені. Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищила 400 млн грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).