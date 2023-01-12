Події

11:49 12.01.2023

У Соледарі тривають найжорстокіші і найважчі бої – Маляр

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У Соледарі тривають найжорстокіші і найважчі бої – Маляр

Найважчі бої наразі точаться в районі міста Соледара Донецької області на бахмутському напрямку, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Жорстокі й найважчі бої сьогодні тривають у районі Соледара на бахмутському напрямку. Попри складну обстановку, українські воїни відчайдушно б'ються. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, зазнає великих втрат", - сказала Маляр на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Заступник міністра наголосила, що підступи до міста всіяні тілами вбитих окупантів, однак противник продовжує просуватися прямо по тілах загиблих бійців.

"Наші оборонці проявляють максимальну стійкість і героїзм", - наголосила вона.

Теги: #бої #соледар

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