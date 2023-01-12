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11:42 12.01.2023

Окупанти ухвалили рішення вести війну в Україні на виснаження - Генштаб ЗСУ

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Окупанти ухвалили рішення вести війну в Україні на виснаження - Генштаб ЗСУ

РФ ухвалила рішення вести війну на виснаження, не досягнувши своїх стратегічних цілей у 2022 році, противник прагне виграти час, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Противник, не досягнувши стратегічних цілей операцій у 2022 році, ухвалив рішення щодо ведення війни на виснаження. Загалом режим Путіна прагне виграти час, розраховуючи на виснаження української економіки та сил оборони, зниження підтримки України", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Теги: #війна #оцінка #генштаб_зсу

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