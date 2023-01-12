Події

11:37 12.01.2023

АРМА передана нерухомість у центрі Львова, що належить підприємству з російськими власниками

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АРМА передана нерухомість у центрі Львова, що належить підприємству з російськими власниками

Заарештовано та передано до управління АРМА нерухомість у центрі Львова на суму понад 3,8 млн грн, що належить підприємству, власниками якого є громадяни РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова заарештовано і передано до АРМА майно товариства, кінцевим бенефіціаром якого є громадяни РФ. Ідеться про нежитлові приміщення в центрі Львова вартістю 3,8 млн грн", - ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора в четвер.

За даними слідства, підприємство незаконно заволоділо двоповерховим приміщенням загальною площею близько 160 кв. м.

"Для цього його представники вступили у змову із місцевим мешканцем. Він, використовуючи підроблене рішення суду, отримав право власності на об’єкт нерухомості. Після цього було здійснено низку правочинів для передачі майна у власність підприємства", - уточнюється в повідомленні.

У прокуратурі інформують, що стосовно посадових осіб підприємства та львів'янина здійснюється досудове розслідування за фактами шахрайства, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, та підроблення документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України).

"Наразі жителю Львова вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, а матеріали стосовно інших виділено в окреме провадження", - зазначається у повідомленні.

Теги: #львів #нерухомість #арма

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