Пошкоджений файл бази даних призвів до збою в системі оповіщення пілотів у США - авіарегулятор

Пошкоджений файл бази даних став причиною технічного збою в системі оповіщення пілотів Федерального авіаційного управління США (NOTAM), що призвело до затримки та скасування декількох тисяч авіарейсів у США, повідомило Федеральне авіаційне управління (FAA).

"Наша попередня робота виявила, що причиною збою став пошкоджений файл бази даних", - йдеться у повідомленні авіарегулятора.

За даними управління, наразі немає жодних доказів кібератаки.

"FAA старанно працює над подальшим виявленням причин цієї проблеми і робить всі необхідні кроки, щоб запобігти повторенню таких збоїв", - зазначили у FAA.

Напередодні серйозний технічний збій призвів до затримки декількох тисяч авіарейсів у США. FAA пізніше поінформувало про усунення несправності.

За даними FlightAware, станом на ніч середи близько 9,7 тис. рейсів було затримано і ще 1,3 тис. було скасовано внаслідок збою.