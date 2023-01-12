Події

09:09 12.01.2023

На Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, приватні будинки і торговельний павільйон

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На Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, приватні будинки і торговельний павільйон

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Харківської області, постраждалих серед мирного населення немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"З мінометів та артилерії окупанти обстрілювали Гур’їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ. На куп’янському напрямку ворог вкотре завдавав ударів по Дворічній, Куп’янську, Кислівці, Табаївці та іншим населеним пунктам. Унаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #харківська_область #обстріли

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