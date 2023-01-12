Окупанти вночі завдали удару по приватному сектору Запоріжжя, зруйновано та пошкоджено будинки

Російські окупанти завдали нічного удару по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджено та зруйновано будинки одного з приватних секторів, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Наслідки нічного прильоту. Внаслідок нічного рашистського удару пошкодження та руйнування отримали будинки одного з приватних секторів міста. На щастя, люди не постраждали", - написав він у четвер у телеграм-каналі.

Він наголосив, що всі комунальні служби вже працюють на місцях.

Як повідомлялося, російські сили вночі з середи на четвер атакували Запоріжжя, внаслідок чого постраждали об'єкти інфраструктури та виникла пожежа.