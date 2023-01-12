Україна та Італія розпочнуть нове двостороннє енергетичне партнерство

Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій та проектів у ході післявоєнного відновлення України, повідомила прес-служба міністерства енергетики за підсумками он-лайн зустрічі міністра енергетики Германа Галущенко та міністра довкілля та енергетичної безпеки Італії Пікетто Фратіна.

"Особливо дякую за останнє рішення уряду Італії про виділення 10 млн євро для допомоги Україні. Це значний внесок у підтримку нашої країни в ці складні часи, коли Росія не припиняє свої варварські дії та понад 3 місяці обстрілює громадянську енергетичну інфраструктуру України", - наголосив він.

Галущенко подякував італійській стороні за допомогу, яку та надає Україні для проведення відновлювальних та ремонтних робіт.

У свою чергу, Фратін висловив повну підтримку та солідарність народу України у боротьбі з російською агресією, запевнивши, що Італія й надалі підтримуватиме Україну, зокрема у питаннях відновлення та повоєнного відновлення.

Італійська сторона висловила готовність до співпраці у проектах з декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності.

Міністри також під час зустрічі обговорили ініціативу щодо підписання меморандуму про співпрацю для посилення взаємодії обох міністерств у досягненні цілей кліматичної нейтральності та реалізації проектів сталого розвитку.