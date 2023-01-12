Події

00:22 12.01.2023

Україна та Італія розпочнуть нове двостороннє енергетичне партнерство

1 хв читати
Україна та Італія розпочнуть нове двостороннє енергетичне партнерство

Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій та проектів у ході післявоєнного відновлення України, повідомила прес-служба міністерства енергетики за підсумками он-лайн зустрічі міністра енергетики Германа Галущенко та міністра довкілля та енергетичної безпеки Італії Пікетто Фратіна.

"Особливо дякую за останнє рішення уряду Італії про виділення 10 млн євро для допомоги Україні. Це значний внесок у підтримку нашої країни в ці складні часи, коли Росія не припиняє свої варварські дії та понад 3 місяці обстрілює громадянську енергетичну інфраструктуру України", - наголосив він.

Галущенко подякував італійській стороні за допомогу, яку та надає Україні для проведення відновлювальних та ремонтних робіт.

У свою чергу, Фратін висловив повну підтримку та солідарність народу України у боротьбі з російською агресією, запевнивши, що Італія й надалі підтримуватиме Україну, зокрема у питаннях відновлення та повоєнного відновлення.

Італійська сторона висловила готовність до співпраці у проектах з декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності.

Міністри також під час зустрічі обговорили ініціативу щодо підписання меморандуму про співпрацю для посилення взаємодії обох міністерств у досягненні цілей кліматичної нейтральності та реалізації проектів сталого розвитку. 

Теги: #партнерство #україна #італія #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:12 12.01.2023
Литва закликала надати Україні ракети ATACMS

Литва закликала надати Україні ракети ATACMS

00:41 12.01.2023
Нардепи пропонують Раді ухвалити заяву про обмеження впливу РПЦ на українське суспільство

Нардепи пропонують Раді ухвалити заяву про обмеження впливу РПЦ на українське суспільство

00:36 12.01.2023
Раді пропонують відкликати з керівних посад у парламентських комітетах нардепів із колишньої фракції ОПЗЖ

Раді пропонують відкликати з керівних посад у парламентських комітетах нардепів із колишньої фракції ОПЗЖ

00:26 12.01.2023
Кулеба: ми не просто стали на крок ближче до надання західних танків, а вже відчинили двері, в які вони зможуть проїхати

Кулеба: ми не просто стали на крок ближче до надання західних танків, а вже відчинили двері, в які вони зможуть проїхати

00:13 12.01.2023
Росіяни в середу обстріляли Марганець, поранено місцевого жителя

Росіяни в середу обстріляли Марганець, поранено місцевого жителя

22:29 11.01.2023
Негода третій день заважає виходу суховантажів із портів України в рамках "зернової угоди"

Негода третій день заважає виходу суховантажів із портів України в рамках "зернової угоди"

20:05 11.01.2023
Середню ціну базової е/е на спотовому ринку на 12 січня в 10 країнах ЄС зафіксовано на рівні нижчому, ніж в Україні

Середню ціну базової е/е на спотовому ринку на 12 січня в 10 країнах ЄС зафіксовано на рівні нижчому, ніж в Україні

20:03 11.01.2023
Голова "Укренерго" на вихідні прогнозує зменшення відключень електроенергії через потепління

Голова "Укренерго" на вихідні прогнозує зменшення відключень електроенергії через потепління

19:47 11.01.2023
Київ зараз отримує приблизно 60% необхідного обсягу е/е, 40% з яких йде на критичну інфраструктуру

Київ зараз отримує приблизно 60% необхідного обсягу е/е, 40% з яких йде на критичну інфраструктуру

16:46 11.01.2023
Невеликий імпорт е/е в Україну вже триває з 1 січня – глава Міненерго

Невеликий імпорт е/е в Україну вже триває з 1 січня – глава Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Авдіївці вночі від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка

Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги – Зеленський

Зеленський: Донецький напрямок тримається

За добу знищено російський гелікоптер і два розвідувальні дрони, завдано ударів по 17 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Боднар спростував інформацію про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини до України - Anadolu

ОСТАННЄ

Голова підкомітету Європарламенту з прав людини залишила посаду на тлі корупційного скандалу

У МЗС засудили незаконні вироки громадянам України, винесені окупантами у т.зв. "справі Хізб ут-Тахрір"

З'їзд суддів обрав п'ятьох членів ВРП за їхньою квотою

Британську пошту атакували хакери

Кулеба обговорив із головою МЗС Естонії військові потреби України

Верещук повідомила про плани примусової депортації окупантами українців до РФ

МЗС України: заява Додіка про оголошення українського посла "небажаною особою" - безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю

На Черкащині з підрядника, який ремонтував медустанову, стягнуто 1 млн грн

Британія та Японія уклали угоду про двостороннє військове розгортання сил

Зеленський та Дуда вшанували пам'ять загиблих захисників України та поклали квіти до меморіалу Львівських орлят

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА