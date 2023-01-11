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22:48 11.01.2023

Голова підкомітету Європарламенту з прав людини залишила посаду на тлі корупційного скандалу

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Голова підкомітету Європарламенту з прав людини залишила посаду на тлі корупційного скандалу

Голова підкомітету Європарламенту (ЄП) з прав людини Марі Арена оголосила в середу про рішення остаточно піти з цієї посади, керівництво якою вона призупинила у грудні у зв'язку з розпочатим у Бельгії розслідуванням за фактами корупції в ЄП.

"Бельгійська влада не вимагала позбавити мене парламентського імунітету. Обшуків ні в моєму офісі, ні в моєму житлі не було, і я жодним чином не потрапила під підозру правосуддя", - цитує ЗМІ Бельгії заяву депутата ЄП від бельгійських соціалістів.

Але у зв'язку з тим, що під час розслідування корупції на користь, як передбачається, Катара та Марокко ім'я Арени неодноразово згадувалося в пресі, зокрема, у зв'язку з контактами з одним із підозрюваних у цій справі, голова комітету ЄП ухвалила рішення про свою відставку.

До того ж, як вважають у ЄП, на тлі корупційного скандалу можуть бути спроби дискредитації роботи такого важливого підкомітету.

У Бельгії триває розслідування справи у зв'язку з підозрами у корупції у Європарламенті депутатів і співробітників, які мали зв'язки з представниками інтересів Катару та, згідно з повідомленнями ЗМІ, Марокко. Серед них позбавлена повноважень колишня заступник голови ЄП грецький депутат Єва Кайлі.

 

 

Теги: #чиновник #відставка #європарламент

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