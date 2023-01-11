Верещук повідомила про плани примусової депортації окупантами українців до РФ

Російські окупанти мають намір здійснити і вже реалізують масове переселення мешканців зайнятих ними районів України в РФ, повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону в середу.

Коментуючи інформацію про фінансування державою-агресором переселення 100 тис. жителів окупованих районів Херсонської області в РФ, вона сказала: "У нас є розвіддані, які підтверджують, що Росія справді намагається вчинити черговий акт геноциду - я не буду зараз навіть депортацією це називати, тому що насильницьке вивезення українських громадян є актом геноциду, за що, звичайно, їх чекає покарання".

"Вони поспішають, бо знають, що точно буде деокупація. Це говорить про те, що вони не вірять, що зможуть утримати Херсонщину і намагаються хоча б людей примусово вивезти і таким чином позбавити їхньої рідної землі та рідної держави", - додала віцепрем'єрка.

На питання, куди здійснюється примусове переселення громадян України, Верещук відповіла, що окупанти "вивозять українців у майже всі регіони РФ. "У нас є інформація, що у 57 регіонах Росії на сьогодні розселені наші українці. Це і Далекий Схід, і Сибір – ми знаходимо українців у всіх куточках Росії… Ми ретельно фіксуємо ці факти і це буде основою спецтрибуналу та основою обвинувачень проти Росії та їх посадових осіб", - додала вона.

При цьому, за словами віцепрем'єрки, мешканці окупованих територій намагаються виїхати на підконтрольну українській владі територію, але окупанти перешкоджають цьому, зокрема, заблокувавши роботу пункту пропуску у Василівці. У зв'язку з цим ті, хто зважився на виїзд, самостійно прямують через Крим у РФ, а далі повертаються на неокуповану частину України через територію третіх країн. Верещук важко було повідомити кількість виїжджаючих з окупованих територій, зазначивши, що така статистика велася, коли пункти пропуску, зокрема, у Василівці, ще працювали.