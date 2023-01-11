Країни Балтії очікують від червневого саміту НАТО рішень щодо посилення протиповітряної оборони регіону

Країни Балтії очікують, що на майбутньому у червні у Вільнюсі саміті НАТО будуть ухвалені нові плани посилення оборони регіону та рішення щодо покращення протиповітряної оборони, заявив глава військового відомства Естонії Ханно Певкур (Hanno Pevkur).

"Літній саміт НАТО у Вільнюсі має стати місцем затвердження нових планів оборони країн Балтії та подальшого посилення присутності НАТО в країнах Балтії. Спільним бажанням Балтії було б залучення союзників до посилення нашої ППО", - наводить пресслужба Міноборони Естонії слова Певкура за підсумками зустрічі міністрів оборони Латвії, Литви та Естонії, яка відбулася в середу в Таллінні.

За словами Певкура, "ми зробили необхідні кроки, щоб мати власну ППО, але до її надходження ми прагнемо знайти рішення у співпраці з нашими союзниками".

Він зазначив, що спільні дії держав Балтії щодо закупівлі реактивних систем залпового вогню HIMARS, ППО середньої дальності та бронетехніки є добрим прикладом ефективного використання коштів для гарантування більшої безпеки всього регіону.

"Країни Балтії продовжують бути прикладом надання допомоги Україні. Усі три прибалтійські держави беруть активну участь у навчанні українських сил оборони, і ми готові разом із нашими союзниками наступного тижня скласти новий пакет військової допомоги", - заявив також Певкур.

Естонія очолювала у 2022 році Балтійське оборонне співробітництво, у 2023 році головування перейшло до Латвії.