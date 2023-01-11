Події

19:15 11.01.2023

Україна отримала від Норвегії 10 мостів для звільнених територій

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Україна отримала від Норвегії 10 мостів, які будуть встановлені на звільнених територіях, повідомляє Міністерство інфраструктури на своєму офіційному сайті в середу.

Як повідомляє пресслужба міністерства, загальна вартість проєкту складає 30 млн норвезьких крон.

Це тимчасові конструкції, призначені для пересування важких транспортних засобів – вантажівок із гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад та іншого транспорту.

Норвегія стала третьою країною, яка передала Україні гуманітарну допомогу на відновлення інфраструктури. Раніше тимчасові мости надійшли з Чехії та Франції.

Незабаром, як зазначається у повідомленні Мінінфраструктури, "Укравтодор" чекає на мости від Швеції та ще одну партію чеських тимчасових переправ.

1 норвезька крона на 11 січня 2023 р - 0,10 долар США.

 

 

 

Теги: #допомога #мости #норвегія

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