Український та російський омбудсмени обговорили питання активізації обміну військовополоненими та пораненими

Уповноважений Верховною Радою України з прав людини Дмитро Лубінець назвав журналістам основні блоки питань, які обговорювалися на зустрічі з російським омбудсменом Тетяною Москальковою, що відбулася в Анкарі (Туреччина).

Серед них, зокрема, питання активізації обміну військовополоненими та окремо питання обміну пораненими, а також питання громадян України, які відбувають великі терміни на території РФ, починаючи з 2014 року. "Їх кількість досить велика", - зазначив Лубінець. За його словами, окремо йшлося про громадян України, які скоїли кримінальні злочини на території Автономної Республіки Крим.

Крім того, повідомив Лубінець, обговорювалися питання возз'єднання сімей, повернення дітей, обміну офіційними документами громадян, які перебувають на території України чи Російської Федерації.

"Окремим блоком стояло питання невиконання, на нашу думку, Женевської конвенції з боку Російської Федерації щодо утримання та відповідного поводження з військовополоненими", - сказав український омбудсмен.

У зв'язку з цим Лубінець також наголосив на окремому блоці питань щодо діяльності міжнародного Червоного хреста на території України та Росії. "Я офіційно заявив, що РФ має надати доступ представників Червоного хреста до місць утримання українських військовополонених", - сказав Лубінець.