ПМГ у 2023 р. сфокусована на зумовлених війною потребах і передбачає збереження низки тарифів

Програму медичних гарантій (ПМГ) у 2023 році буде сфокусовано на потребах пацієнта, зумовлених війною, для медзакладів на окупованих територіях та в зоні бойових дій передбачено спеціальні пакети.

Як повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я України (НСЗУ), загалом у ПМГ-2023 передбачено 39 пакетів послуг, бюджет програми становитиме понад 142 млрд грн, зокрема 4,7 млн грн передбачено на реімбурсацію лікарських засобів.

Одним із пріоритетів ПМГ у 2023 році, зокрема, стане медична реабілітація. Тариф на амбулаторні реабілітаційні послуги становитиме 10 820 грн, на стаціонарні – 19 769 грн при наданні реабілітаційних послуг за одним напрямом реабілітації.

Якщо пацієнт отримує реабілітаційні послуги одночасно за кількома напрямами, то тариф становитиме 33 607 грн.

НСЗУ уточнює, що у 2023 році збережуться тарифи за медичну допомогу при пологах – на рівні 15 137 грн, а для медзакладів, які надаватимуть комплексні медичні послуги матері та дитині, на рівні близько 20 тис. грн.

Тарифи пакета "Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя” – збережено на рівні 10 820 грн, тариф на неонатальну допомогу - на рівні 135 тис. грн. При цьому максимальний тариф за лікування недоношених дітей у перинатальних центрах ІІІ рівня становитиме 162 тис. грн, а медзаклади, що контрактуються за цим пакетом, визначатимуться у кожній області.

НСЗУ також зберегла тарифи на лікування онкологічних захворювань, зокрема на хіміотерапевтичне лікування на рівні 36 тис. грн, а за лікування дітей від онкозахворювань – на рівні до 131 тис. грн, на лікування онкогематологічних захворювань – 74 тис. грн.

Крім того, пріоритетними залишаються шість досліджень раннього виявлення онкології.

Крім того, у ПМГ-2023 діятиме пакет психологічної підтримки на первинному рівні, запроваджений у 2022 році, при цьому тариф на стаціонарну психіатричну допомогу збільшено до 13 151 грн.

Крім того, медичні заклади на окупованих територіях та в зоні бойових дій отримуватимуть оплати за окремими пакетами.

Так, для медзакладів на окупованих територіях передбачено пакет "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке знаходиться на території, яка перебуває в тимчасовій окупації". Пакет діятиме для комунальних медзакладів згідно зі встановленим Мінреінтеграцією переліком.

Оплати цим медзакладам залежатимуть від кількості та категорій працівників на 1 грудня 2022 року. Так, ставка для керівників медзакладу та керівників структурних підрозділів становитиме 26 тис. грн, для лікарів (крім інтернів) – 20 тис. грн, для середнього медперсоналу – 13,5 тис. грн, для інших працівників та інтернів – 6700 грн.

Також передбачено пакет "Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населення, яке знаходиться на території, де ведуться бойові дій", на який контрактуватимуться комунальні медзаклади (крім стоматологічних та первинки) в зоні бойових дій та які зазначені в переліку Мінреінтеграції, а також які мали договір на амбулаторну та стаціонарну допомогу, один із хірургічних пакетів, стаціонарну психіатричну допомогу та лікування туберкульозу. НСЗУ сплачуватиме цим установам фактичну вартість послуг, які медзаклади надавали протягом 2022 року за цими пакетами.