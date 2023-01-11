За добу Миколаївщину обстріляли 40 ракетами РСЗВ

За добу Миколаївську область, а саме Очаківську та Куцурубську громади, було обстріляно 40 ракетами з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"За добу приблизно 40 ракетами РСЗВ було обстріляно Очаківську та Куцурубську громади. Поранень дістала одна людина. Руйнування – з'ясовуємо докладніше. Щодо вчорашнього масованого обстрілу та детонації могильника цього з мінами Другої світової війни, то там постраждали багато будинків. Заступник мера називає одні цифри, я можу говорити про те, що понад 200 об'єктів було пошкоджено, наразі триває відновлення", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у середу.

Водночас Кім зазначив, що згідно з інформацією від Командування "Південь", Сили протиповітряної оборони України в середу збили безпілотник "Орлан-10" у тому самому напрямку.