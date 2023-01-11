Зеленський у Львові провів нараду щодо безпекової ситуації в областях України, що межують із Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Львова провів координаційну нараду щодо актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України, зокрема щодо оперативної обстановки на кордоні з Білоруссю, повідомляє пресслужба глави держави.

"Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готові як на кордоні, так і в областях", – наголосив Зеленський.

Зазначено, що було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях. Президенту доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, що межують із Білоруссю.

Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.

Зеленський наголосив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів.

"Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників", – зазначив президент.

Зеленський також ушанував пам'ять українських воїнів, які загинули в боях із російськими окупантами. Церемонія відбулася на Марсовому полі Личаківського цвинтаря. У його центральній частині з квітня 2022 року ховають військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни.