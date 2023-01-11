Прислужник монастиря УПЦ (МП) у Житомирській області підтримав окупантів та закликав до захоплення Києва

Співробітники Служби безпеки України викрили прислужника монастиря УПЦ (МП) на закликах до захоплення Києва.

"Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора на Житомирщині. Зловмисником виявився прислужник Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ (МП)", - йдеться у повідомленні СБУ в середу.

За інформацією СБУ, після початку повномасштабного вторгнення прислужник публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні військові злочини. "Для цього він приєднався до прокремлівської телеграм-спільноти "Російська весна". Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ", - наголошується в повідомленні.

Як інформують у СБУ, зловмисник активно публікував схвальні коментарі про ворожі ракетні удари по українських містах, особливо "відзначаючи" повітряні атаки на об'єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні.

"У своїх повідомленнях зловмисник популяризував рашистів і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони. Також він агітував громадян не вступати до лав українських захисників", - зазначається в повідомленні.

З ініціативи СБУ виявлені матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу. На думку експертів, задокументовані "публікації" загрожують державній безпеці України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).