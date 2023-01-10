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21:31 10.01.2023

Канада закупить у США ЗРК NASAMS для передання Україні

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Канада закупить у США ЗРК NASAMS для передання Україні

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Канада планує купити у США "удосконалений" зенітно-ракетний комплекс NASAMS для його передачі Україні.

"Сьогодні вранці я розмовляла з міністром оборони України Олексієм Резніковим і почула його безпосередньо: системи ППО є головним пріоритетом України. Ось чому Канада закуповує у США національний удосконалений зенітно-ракетний комплекс (NASAMS) для передачі Україні", - написала Ананд у твіттері у вівторок увечері.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із канадською колегою Анітою Ананд майбутні новини з Канади, які значно посилять обороноздатність України.

 

 

 

Теги: #передача #канада #ппо

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