Світло в Києві відключатимуть на більш тривалий період

Голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко попередив киян про велику ймовірність відключень світла в періоди, позначені у графіках світло-сірим кольором, що означає наявність світла, але передбачає можливість відключення при зростанні дисбалансу в енергосистемі.

"Обсяги обмежень зараз такі, що світло, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання росте. То той самий дефіцит стає більшим", - написав він у своєму фейсбуці у вівторок увечері.

Загалом, за його словами, до кінця березня потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій.

При цьому Коваленко зазначив, що оператори системи розподілу електроенергії, яким доводяться ліміти на добу вперед, проте за ситуацією стежать у режимі реального часу, насамперед мають заживити критичну інфраструктуру.

"Ці об'єкти мають заживлюватися безперервно, вони є найбільш пріоритетними. Це лікарні, пожежки, комунальні підприємства. Зазвичай вони споживають близько 25–30% від загальних обсягів", – пояснив голова енергопостачальника.

За його словами, після цього слід збалансовано розподілити решту електроенергії між побутовими споживачами та бізнесами, і "тут у хід ідуть черги та групи".

"Зазвичай між обсягами для населення і бізнесами є баланс. Але от на новорічні свята населення не відключали саме через те, що відключили бізнес. І коли об’єми споживання бізнесу та промисловості зростають, вони мають такі ж пропорційні обмеження, що й населення", – запевнив Коваленко.

Як повідомлялося, з початку грудня у Києві почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень, що складаються з трьох категорій – білий колір на графіці означає гарантоване включення світла у зазначені години, сірий – світла не буде. При цьому світло-сірий колір означає можливість відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі зростатиме.

Увечері 9 січня Коваленко повідомляв, що зниження температури на вулиці призвело до зростання споживання та кількості аварій, аварійних обмежень та незначного виходу за графік у деяких районах Києва. За його словами, кожні -5°С це +200 МВт потужності.

На початку грудня голова YASNO наголошував, що орієнтовна потреба Києва в електроенергії становила 1500 МВт, тоді як тоді ліміт складав близько 1000 МВт.

На 10 січня компанія "Укренерго" вперше за останні кілька днів повернулася до запровадження лімітів споживання на всю добу, зокрема й у нічний час, що пояснила зростанням споживання через холоди та збільшення потреби бізнесу.