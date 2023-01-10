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16:43 10.01.2023

У грудні пасажиропотік збільшився на 11%, останні декілька днів українці стали більше виїжджати з України - Держприкордонслужба

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У грудні пасажиропотік збільшився на 11%, останні декілька днів українці стали більше виїжджати з України - Держприкордонслужба

 У грудні пасажиропотік збільшився на 11% порівняно з листопадом, після Різдва 7 січня українці стали більше виїжджати з України, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Щодо пасажиропотоку ми відзначали його збільшення на 11% у грудні порівняно з листопадом, на відміну від осінніх місяців, коли пасажиропотік виключно падав. Звісно, це все пов'язано із новорічно-різдвяними святами. В окремі дні пасажиропотік сягав і 120 тис. осіб за добу, але здебільшого тримався на рівні 100 тис. осіб в обидві сторони", - сказав він в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Спікер нагадав, що звичайні показники пасажиропотоку до свят - 85 тис. осіб за добу.

"Якщо загалом у відсотковому співвідношенні ми бачимо це 50 на 50. Але певну перевагу фіксували на в'їзд в Україну перед Різдвом 7 січня. Останні декілька днів ми бачимо певну перевагу на виїзд. Тобто можна стверджувати, що українці перед Різдвом 7 січня все ж таки більше їхали додому, щоб провести свято у родинному колі", - зазначив Демченко.

Теги: #держприкордонслужба

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