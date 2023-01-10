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12:22 10.01.2023

Тепло на півдні та заході України й морози на півночі та сході втримаються найближчими днями, подекуди пройде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

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Тепло на півдні та заході України й морози на півночі та сході втримаються найближчими днями, подекуди пройде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

Невеликий мокрий сніг пройде в західних областях і на Одещині вночі та вранці в середу, 11 січня, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій України без опадів, лише у Вінницькій, Житомирській, Київській і Чернігівській областях уночі очікується невеликий сніг. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, в Криму 2-7° тепла, у східних областях і на Сумщині вночі 12-17°, вдень 4-9° морозу.

У північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

У Києві 11 січня вночі невеликий сніг, удень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 3-5° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за час метеорологічних спостережень 11 січня найвища температура вдень була +11,1° С 1991 року, найнижча вночі -32,9°С - 1950 року.

У четвер, 12 січня, на Закарпатті, Прикарпатті, в південно-західних областях очікується невеликий мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледиця, вдень у північних і центральних областях місцями невеликий сніг, на решті територій без опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на сході та північному сході країни вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу; у південних областях уночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; в західних областях і в Криму вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у Криму до 10°; на решті територій уночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві 12 січня вночі без опадів, удень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу.

Теги: #укргідрометцентр

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