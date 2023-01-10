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07:34 10.01.2023

Влада Саудівської Аравії скасує обмеження щодо COVID-19 на хаджі 2023 року

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Влада Саудівської Аравії скасує обмеження щодо COVID-19 на хаджі 2023 року

Міністерство Саудівської Аравії у справах хаджу в понеділок оголосило, що влада королівства відмовиться від обмежень, запроваджених через COVID-19, при організації хаджу в 2023 році.

"Кількість паломників на хадж повернеться до показників до пандемії коронавірусу; вікових обмежень не буде", - наводяться слова глави міністерства Тауфіка Аль-Рабія на сторінці відомства у твіттері.

У свою чергу "Аль-Арабія" нагадує, що в 2019 році хадж здійснили приблизно 2,6 млн осіб. Однак на тлі пандемії влада королівства в 2020 і 2021 році допустила на хадж лише обмежену кількість паломників, а в 2022 році - 1 млн осіб. При цьому в 2022 році хадж могли зробити лише особи віком від 18 до 65 років, які повністю вакциновані або мають імунітет від коронавірусу, без хронічних захворювань.

2023 року хадж має розпочатися 26 червня.

Хадж - паломництво в Мекку, де знаходиться основна святиня ісламу - Кааба, хоча б один раз у житті відповідно до постулатів релігії має здійснити кожен правовірний мусульманин, якщо йому дозволяє фізичне здоров'я та фінансовий стан.

 

 

Теги: #хадж #обмеження #саудівська_аравія

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