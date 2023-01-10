ЗС України відбили атаки ворога поблизу 13 населених пунктів

Ворог наступає на бахмутському, авдіївському та лиманському напрямках, ЗСУ відбито атаки противника поблизу 13 населених пунктів Донбасу, повідомили у Генеральному штабі.

"Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має", – йдеться у зведенні на фейсбук-сторінці.

У Генштабі уточнили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Побєда Донецької області.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан", повідомили у Генштабі.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 2 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.

Крім того, зазначається, що окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, під час чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них - з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні "Восточний" їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.