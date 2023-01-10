За добу ворог завдав по території України 39 ракетних і авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з РСЗВ

Минулої доби понеділка, 9 січня, російські окупанти завдали по території України 8 ракетних і 31 авіаційний удар. Ворог здійснив 63 обстріли з РСЗВ, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирного населення", – йдеться у повідомленні у ранковому зведенні у вівторок уранці.

У Генштабі наголосили, що загроза завдання ворогом авіаційних і ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка і Петрушівка Сумської області та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 22 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На бахмутському напрямку противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині.

На запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них - Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі.

На херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона.