Події

07:07 10.01.2023

За добу ворог завдав по території України 39 ракетних і авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з РСЗВ

2 хв читати
За добу ворог завдав по території України 39 ракетних і авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з РСЗВ

Минулої доби понеділка, 9 січня, російські окупанти завдали по території України 8 ракетних і 31 авіаційний удар. Ворог здійснив 63 обстріли з РСЗВ, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирного населення", – йдеться у повідомленні у ранковому зведенні у вівторок уранці.

У Генштабі наголосили, що загроза завдання ворогом авіаційних і ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка і Петрушівка Сумської області та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 22 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На бахмутському напрямку противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині.

На запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили  райони 21 населеного пункту. Серед них - Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі.

На херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:18 10.01.2023
ЗС України відбили атаки ворога поблизу 13 населених пунктів

ЗС України відбили атаки ворога поблизу 13 населених пунктів

18:53 09.01.2023
Сили оборони завдали ударів по 18 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по 18 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

07:26 09.01.2023
ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

07:20 09.01.2023
У Генштабі припускають погіршення морально-психологічного стану ворога та закінчення війни на будь-яких умовах

У Генштабі припускають погіршення морально-психологічного стану ворога та закінчення війни на будь-яких умовах

15:27 08.01.2023
За минулу добу ворог завдав 9 ракетних та 3 авіаційні удари - Генштаб ЗСУ

За минулу добу ворог завдав 9 ракетних та 3 авіаційні удари - Генштаб ЗСУ

15:19 08.01.2023
За добу ЗСУ знищили близько 430 осіб особового складу агресора, 3 танки - Генштаб

За добу ЗСУ знищили близько 430 осіб особового складу агресора, 3 танки - Генштаб

19:03 06.01.2023
Окупанти за добу завдали ракетного удару по території України, здійснили 12 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу завдали ракетного удару по території України, здійснили 12 обстрілів із РСЗВ

09:15 05.01.2023
За добу ворог втратив близько 810 осіб о/с, 3 танки, 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

За добу ворог втратив близько 810 осіб о/с, 3 танки, 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

18:43 04.01.2023
Окупанти за добу завдали 3 ракетних та 9 авіаударів по території України, здійснили 14 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 3 ракетних та 9 авіаударів по території України, здійснили 14 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

19:10 03.01.2023
Сили оборони за добу завдали ударів по 8 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу завдали ударів по 8 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили атаки ворога поблизу 13 населених пунктів

Зеленський говорив із лідерами низки країн Європи про збільшення оборонної підтримки

Ставка обговорила інтеграцію до системи оборони техніки партнерів

Завдяки стійкості бійців у Соледарі Україна виграла додатковий час і додаткові сили – Зеленський

Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

ОСТАННЄ

Двоє людей загинуло в результаті ракетного обстрілу Краматорська

Зеленський говорив із лідерами низки країн Європи про збільшення оборонної підтримки

Ставка обговорила інтеграцію до системи оборони техніки партнерів

Завдяки стійкості бійців у Соледарі Україна виграла додатковий час і додаткові сили – Зеленський

10 січня: Цей день в Україні та в світі

L3Harris Technologies виготовить ракетні системи для України на $40 млн

Постраждалих від обстрілу в Очакові вже 15

У Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки стосовно учасників заворушень у країні

Українка Марта Чумало стала лауреаткою премії ім. Улофа Пальме в галузі прав людини за 2023 рік

У Харкові внаслідок ДТП постраждали троє дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА