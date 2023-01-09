Постраждалих від обстрілу в Очакові вже 15

Кількість постраждалих у результаті обстрілу російськими окупантами м.Очаків Миколаївської області у понеділок уже становила 15 осіб, повідомила голова Миколаївської обласної ради Анна Замазєєва.

"На жаль, кількість постраждалих в Очакові зростає. Наразі вже 15 поранених", - написала Замазєєва у Телеграмі в понеділок увечері.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про вісьмох поранених у результаті обстрілу Очакова. Трьох із них, за його словами, перевезено для лікування до обласного центру.