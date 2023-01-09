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20:35 09.01.2023

Кожні -5°С це +200 МВт – голова YASNO про збільшення відключень у Києві

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Кожні -5°С це +200 МВт – голова YASNO про збільшення відключень у Києві

Зниження температури на вулиці призвело до зростання споживання та кількості аварій, аварійних обмежень і незначного виходу за графік у деяких районах Києва, повідомив генеральний директор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"1-2 січня на вулиці було +11 ° С. Тепер -7° С. Ми знаємо, що кожні -5° С це +200 МВт, а значить, сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення", - написав він у фейсбуці, пояснюючи, чому на Новий рік відключень не було, а зараз вони повернулися.

Коваленко наголосив, що ні генерація, ні мережі зараз не в тому стані, щоб працювати без обмежень: у країні суттєвий дефіцит генерації, кожна область отримує значних обмежень.

Він нагадав, що зараз на капітальному ремонті один блок на Рівненській АЕС.

Гендиректор YASNO також додав, що, крім теплої погоди, відсутність відключень на Новий рік була результатом зусиль енергетиків, "які буквально тримали тимчасові схеми в робочому стані", і відключенням низки виробничих потужностей в цілому по країні, завдяки чому більше електроенергії пішло на населення.

"Зараз ми маємо тримати баланс між населенням і бізнесом, оскільки без роботи останнього зупиниться економіка", - пояснив Коваленко.

На початку грудня глава YASNO зазначав, що орієнтовна потреба Києва в електроенергії становила 1500 МВт, тоді як тоді ліміт складав близько 1000 МВт.

За його словами, після блекауту 23 листопада Києву дали ліміт 430 МВт, а 24 та 25 листопада – по 690 МВт.

 

 

 

Теги: #енергопостачання #коментар

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